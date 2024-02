Forum Energy Metals wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 5,49, was 89 Prozent niedriger ist als das Branchen-KGV von 49,23. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten neun Tage lang die Diskussion, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen haben Anleger vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit Forum Energy Metals diskutiert. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Aktienkurs von Forum Energy Metals hat im letzten Jahr eine Rendite von 18,18 Prozent erzielt, was 20,82 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Energie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Aktie ebenfalls 20,82 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Forum Energy Metals ergibt bei einem Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 100, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, ergibt mit einem Wert von 70 eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Dadurch wird die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" festgelegt.