Fortune Sun Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fortune Sun China-Aktie beträgt aktuell 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ist weniger volatil und wird daher mit "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Fortune Sun China-Aktie um -12,78 Prozent von dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anleger-Stimmung.