Fortune Sun Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei der Bewertung von Fortune Sun China betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 60 Punkten, was darauf hinweist, dass die Fortune Sun China-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass Fortune Sun China überkauft ist und dementsprechend mit "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält Fortune Sun China eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Aspekt unserer Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Fortune Sun China bei 0,17 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,095 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs von -44,12 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,13 HKD, und die Aktie weist somit einen Abstand von -26,92 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Fortune Sun China daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung zu Fortune Sun China wurde von privaten Nutzern in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Unsere Auswertung diverser Kommentare und Beiträge ergab, dass in den letzten Tagen vorwiegend neutrale Themen rund um das Wertpapier diskutiert wurden. Daher sind wir der Ansicht, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung erlaubt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Fortune Sun China haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder im Stimmungsbild festgestellt wurden, erhält Fortune Sun China in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Fortune Sun China für die genannten Kriterien insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.