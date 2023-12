Fortune Rise Acquisition Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Fortune Rise Acquisition Corp":

Die Fortune Rise Acquisition-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 10,82 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 10,96 USD lag, was einem Unterschied von +1,29 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe den letzten Schlusskursen, wodurch beide Werte ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fortune Rise Acquisition-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (66) als auch auf 25-Tage-Basis (40). Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen war kaum messbar. Daher erhält Fortune Rise Acquisition bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Sowohl die Diskussion als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Fortune Rise Acquisition von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.