Fortune Ng Fung Food Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Fortune Ng Fung Food Hebei-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,61 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 6,31 CNH weicht daher um -4,54 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,45 CNH) weist mit dem aktuellen Schlusskurs eine Abweichung von -2,17 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 61,24 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie auch für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Fortune Ng Fung Food Hebei-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" um mehr als 1 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Nahrungsmittel"-Branche in den vergangenen 12 Monaten (−10,34 Prozent) liegt die Aktie um 1,04 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut" führt. Statistische Auswertungen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.