Fortune Ng Fung Food Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fortune Ng Fung Food Hebei-Aktie liegt bei 48. Auf dieser Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Vergleicht man den 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (68,61), so ergibt sich auch hier ein "Neutral"-Rating. Somit wird die Aktie basierend auf der RSI-Bewertung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Fortune Ng Fung Food Hebei bei 6,23 CNH liegt, was einer Entfernung von -5,61 Prozent vom GD200 (6,6 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal gewertet. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 6,49 CNH auf, was einem Abstand von -4,01 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Fortune Ng Fung Food Hebei-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz um die Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fortune Ng Fung Food Hebei für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Fortune Ng Fung Food Hebei in den letzten 12 Monaten um -11,37 Prozent liegt, was mehr als 1 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Nahrungsmittel"-Branche (−10,38 Prozent) liegt die Aktie mit 0,99 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.