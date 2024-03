Fortune Minerals Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Fortune Minerals heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Fortune Minerals weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Fortune Minerals weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 50), wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Fortune Minerals-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fortune Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,04 CAD) weicht somit um 0 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,04 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent Abweichung). Somit wird die Fortune Minerals-Aktie auch auf kurze Sicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Unterm Strich erhält die Fortune Minerals-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Fortune Minerals liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 3,58 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,58 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung rund um Fortune Minerals neutral war. Auch in den letzten Tagen wurden vor allem neutrale Themen in den sozialen Medien zu Fortune Minerals aufgegriffen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt ist Fortune Minerals hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" einzustufen.