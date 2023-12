Fortune Brands Home, Security Aktie: Das gab es noch nie!

Die Fortune Brands Innovations-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die auf dem gleitenden Durchschnitt basiert. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 64,64 USD, während der letzte Schlusskurs 79,75 USD beträgt, was einer Abweichung von +23,38 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (63,81 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+24,98 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,93 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 13,9 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -50,84 Prozent führt. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 26,63 Prozent, und Fortune Brands Innovations erreichte lediglich 63,56 Prozent des Durchschnittswerts, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Bewertung auf fundamentaler Ebene zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 17,23 liegt und somit 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie langfristig als "Neutral" eingestuft, und die Gesamtbewertung aus den vorliegenden Analystenmeinungen ergibt 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, und das Kursziel der Analysten wird auf 68 USD festgelegt. Dies würde eine zukünftige Performance von -14,73 Prozent bedeuten, was zur Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion basierend auf der Analysteneinschätzung.