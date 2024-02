Fortune Brands Home, Security Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

In den letzten Wochen wurde bei Fortune Brands Innovations eine signifikante Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies beruht auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die zu einer negativen Wahrnehmung geführt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Die Anzahl der Diskussionen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die Analysten haben dem Unternehmen in den letzten 12 Monaten 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen gegeben, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating führt. Es wurden keine neuen Analystenupdates veröffentlicht, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 79,77 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -2,22 Prozent und sehen ein mittleres Kursziel von 78 USD, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen der Marktteilnehmer in den letzten Tagen, jedoch sind die neuesten Nachrichten über das Unternehmen neutral, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zum Sektor "Industrie" hat die Aktie von Fortune Brands Innovations im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,93 Prozent erzielt, was 281,49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 408,12 Prozent, wobei das Unternehmen aktuell 445,05 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.