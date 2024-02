Fortune Brands Home, Security Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Marubeni":

Die Fortune Brands Innovations hat in den letzten 12 Monaten von Analysten insgesamt drei Bewertungen erhalten, wovon eine als gut und zwei als neutral eingestuft wurden. Es gab keine schlechten Bewertungen. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" bewertet. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen durch Analysten, und der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 79,77 USD. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -2,22 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 78 USD. Aufgrund dieser Prognose wird die Entwicklung als "Neutral" eingestuft, und insgesamt erhält die Aktie von institutionellen Analysten die Bewertung "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im "Industrie"-Sektor hat die Aktie von Fortune Brands Innovations im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,93 Prozent erzielt. Dies liegt 281,49 Prozent unter dem Durchschnitt von 244,56 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt 408,12 Prozent, und Fortune Brands Innovations liegt aktuell 445,05 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Fortune Brands Innovations eingestellt waren. Es gab 11 positive und zwei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird die Einschätzung für die Anleger als "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Fortune Brands Innovations festgestellt. Diese Veränderung kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium insgesamt als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, und daher erhält Fortune Brands Innovations für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

