Fortune Brands Home, Security Aktie: Nächster Hammer kommt!

Fortune Brands Innovations schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 1,53 % aus, was 15,44 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 16,97 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Aktie von Fortune Brands Innovations wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 17,23 insgesamt 45 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Bauprodukte", der 31,25 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs von 77 USD eine Entfernung von +17,83 Prozent vom GD200 (65,35 USD), was als "Gut"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 66,57 USD und weist damit einen Kursabstand von +15,67 Prozent auf. Insgesamt wird der Kurs der Fortune Brands Innovations-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anlegerstimmung bei Fortune Brands Innovations ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale Einschätzung zur Anlegerstimmung.