Fortune Brands Home, Security Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI von Fortune Brands Innovations liegt bei 96,48, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,53 Prozent und liegt damit 15,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte, 16,95). Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Fortune Brands Innovations eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Fortune Brands Innovations mit einer Rendite von -36,93 Prozent mehr als 184 Prozent darunter. Die "Bauprodukte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 240,84 Prozent. Auch hier liegt Fortune Brands Innovations mit 277,77 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fortune Brands Innovations von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt damit eine "Neutral"-Einstufung.