Fortune Brands Home, Security Aktie: Immer langsam!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Fortune Brands Innovations wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 46,48 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,92, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hinweist. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich hat Fortune Brands Innovations in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,93 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 346,2 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -383,13 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 207 Prozent hatte, liegt das Unternehmen 243,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortune Brands Innovations mit einem Wert von 21,92 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 33. Dieser Abstand von 35 Prozent deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine erhöhte Aktivität bei Fortune Brands Innovations. Dies deutet auf eine "Gut"-Einstufung hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und daher als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für das Unternehmen in diesem Punkt die Gesamtbewertung: "Gut".