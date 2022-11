Fortune Brands Home, Security Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrexpo":

Der Kurs der Aktie Fortune Brands Home & Security steht am 23.11.2022, 16:44 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 65.98 USD. Der Titel wird der Branche "Bauprodukte" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Fortune Brands Home & Security entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,4 liegt Fortune Brands Home & Security unter dem Branchendurchschnitt (70 Prozent). Die Branche "Bauprodukte" weist einen Wert von 48,04 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Fortune Brands Home & Security führt bei einem Niveau von 62,98 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 40,97 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Fortune Brands Home & Security 5 mal die Einschätzung buy, 3 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Fortune Brands Home & Security-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 64,93 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 23,72 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 80,33 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

