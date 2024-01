Fortune Brands Home, Security Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Fortune Brands Innovations wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 94,74 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,16, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") erzielte die Aktie von Fortune Brands Innovations im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,93 Prozent, was 186,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt 242,02 Prozent, wobei Fortune Brands Innovations aktuell 278,95 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Fortune Brands Innovations-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 65,64 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 75,5 USD lag. Dies entspricht einer Abweichung von +15,02 Prozent. Auch in Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt wird die Aktie mit einem "+11,7 Prozent"-Rating bedacht.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Für Fortune Brands Innovations liegt der Wert bei 20,1, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 31,33. Aufgrund dieses Abstands von 36 Prozent wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.