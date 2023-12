Fortune Bay Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die technische Analyse der Fortune Bay zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,22 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,23 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +4,55 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 0,21 CAD, was einen Abstand von +9,52 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde die Aktie von Fortune Bay anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher die Note "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Fortune Bay liegt bei 45 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 39,62, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Fortune Bay daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Fortune Bay derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.