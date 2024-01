Fortune Bay Aktie: Finger Weg!

Der Aktienkurs von Fortune Bay zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Rendite von -41,67 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -10,38 Prozent, wobei Fortune Bay mit 31,29 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,21 CAD für die Fortune Bay-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,185 CAD, was einem Unterschied von -11,9 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen negativen Trend, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig und zuletzt wurden vor allem positive Meinungen zu Fortune Bay in den sozialen Medien veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

Zur Einschätzung, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) aus der technischen Analyse herangezogen. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hinweist, dass Fortune Bay momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Fortune Bay daher für diesen Punkt der Analyse mit "Schlecht" bewertet.