Fortuna Silver Mines Aktie: Quo vadis?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, jedoch gab es auch einige Tage, an denen negative Themen überwogen. In Bezug auf das Unternehmen Fortuna Silver Mines wurde verstärkt über negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen hauptsächlich Verkaufssignale, was zu einer schlechten Bewertung dieses Kriteriums führte und insgesamt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortuna Silver Mines liegt mit 33,64 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau". Dies macht die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig und erhält daher auf Basis fundamentaler Kriterien eine gute Bewertung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Fortuna Silver Mines einmal mit "Gut", zweimal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer neutralen Einschätzung seitens institutioneller Analysten führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten eine Kursentwicklung von 12,32 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 5,17 CAD, was insgesamt zu einer guten Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Fortuna Silver Mines im letzten Jahr eine Rendite von -19,19 Prozent erzielt, was 0,07 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -19,25 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.