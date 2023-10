Fortuna Silver Mines Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Fortuna Silver Mines erzielte in den letzten 12 Monaten eine Outperformance gegenüber vergleichbaren Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche. Während diese im Durchschnitt um -6,11 Prozent gesunken sind, konnte Fortuna Silver Mines eine Performance von 12,26 Prozent verzeichnen. Auch im "Materialien"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Performance von 18,37 Prozent über dem Durchschnitt von -6,11 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Fortuna Silver Mines ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividendenrendite liegt das Unternehmen mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,77 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und Buzz rund um Fortuna Silver Mines in den Social Media hat sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Es gab weder übermäßig positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch die Intensität der Beiträge zu der Aktie war durchschnittlich, wodurch ebenfalls ein "Neutral"-Rating resultiert. Insgesamt bekommt die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse erhält die Fortuna Silver Mines-Aktie im Relative Strength-Index (RSI) ein "Neutral"-Rating. Sowohl der RSI für den Zeitraum von 7 Tagen (Wert von 50) als auch für den Zeitraum von 25 Tagen (Wert von 51) zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Zusammenfassend ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die RSI-Einstufung.