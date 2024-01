Fortuna Silver Mines Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Aktienkurs von Fortuna Silver Mines hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,38 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" eine Überperformance von 10,93 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,55 Prozent, wobei die Aktie von Fortuna Silver Mines aktuell 10,93 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit einer Einstufung von 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Fortuna Silver Mines liegt bei 5,17 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1,31 Prozent ergibt und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortuna Silver Mines liegt bei einem Wert von 50, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 320,34) unter dem Durchschnitt liegt und die Aktie daher als unterbewertet einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fortuna Silver Mines-Aktie liegt bei 55 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI auf 25-Tage-Basis (48,15) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Fortuna Silver Mines.

