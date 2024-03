Fortuna Silver Mines Aktie: Gut oder schlecht?

Fortuna Silver Mines erhält insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wird. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Fortuna Silver Mines. Basierend auf der Durchschnittsprognose von 5,17 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 12,32 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Fortuna Silver Mines eine Performance von -19,19 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -0,18 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Fortuna Silver Mines um 0,18 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Fortuna Silver Mines auf Basis der aktuellen Notierungen um 90 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (338,94), was auf eine Unterbewertung hindeutet. Aus fundamentaler Analyseperspektive ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Fortuna Silver Mines im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,49 Prozentpunkte weniger als die üblichen 3,49 % darstellt. Somit führt der niedrigere Ertrag zur Einstufung als "Schlecht".