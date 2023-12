Fortuna Silver Mines Aktie: Enormes Potenzial ....

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortuna Silver Mines bei 51, was bedeutet, dass die Börse 51,47 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 84 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau", der derzeit bei 319 liegt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als unterbewertet eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Fortuna Silver Mines in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Analyse ergab 4 negative und 0 positive Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fortuna Silver Mines derzeit bei 4,51 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,28 CAD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +17,07 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 4,52 CAD, wodurch die Aktie mit +16,81 Prozent Abstand auch hier als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Fortuna Silver Mines derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht", da sie 0 % gegenüber 3,84 % des Branchendurchschnitts beträgt.