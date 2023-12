Fortum Oyj ADR Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fortum als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 36,5 und der RSI25 liegt bei 40,09, was beide zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Fortum ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,68 als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Fortum mit 8,14 Prozent 1,39 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Verglichen mit der durchschnittlichen Dividendenrendite von 6 Prozent in der Branche "Stromversorger" wird die Aktie somit als ein lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fortum derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 verläuft bei 12,54 EUR, was einem Kurs von 13,335 EUR um +6,34 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der GD50 von 12,31 EUR zeigt eine Abweichung von +8,33 Prozent, was die Aktie insgesamt als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies also dem Rating "Gut".