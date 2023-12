Fortum Oyj ADR Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Fortum":

In den letzten zwei Wochen wurde Fortum von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge ergab, dass in diesem Zeitraum hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Fortum derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Stromversorger. Mit einer Differenz von 1,39 Prozentpunkten (8,14 % gegenüber 6,75 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Der Aktienkurs von Fortum erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,67 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" lediglich 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als "Neutral" eingestuft wird. Jedoch ergibt sich eine andere Bewertung basierend auf den letzten 50 Handelstagen, die zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Fortum-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.