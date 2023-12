Fortum Oyj ADR Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fortum":

Der Aktienkurs von Fortum hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,67 Prozent erzielt, was genau dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt ebenfalls -9,67 Prozent, und Fortum liegt aktuell 0 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysen von Fortum auf sozialen Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare, obwohl in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Dadurch wird die Stimmung rund um die Aktie als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7- als auch der 25-Tage-RSI von Fortum zeigen an, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet. Der GD200 liegt bei 12,59 EUR, der aktuelle Kurs bei 13,20 EUR, was eine Abweichung von +4,85 Prozent ergibt. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der GD50 liegt bei 12,09 EUR, was zu einem Schlusskurs von +9,18 Prozent führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.