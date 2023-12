Fortum Oyj ADR Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Fortum":

Der aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Fortum-Aktie liegt mit 22,98 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 16,68. Dies lässt auf eine Unterbewertung der Aktie schließen, wie die fundamentale Analyse zeigt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs von 13,15 EUR zeigt eine Entfernung von +4,37 Prozent vom GD200 (12,6 EUR), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 hingegen liegt bei 12,03 EUR, was einen Abstand von +9,31 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet, und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Laut Analyse von Kommentaren in sozialen Medien war die Stimmung überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Fortum-Aktie liegt bei 55,02, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Dynamik über 25 Tage misst, beläuft sich auf 32,37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die Fortum-Aktie, mit einer Unterbewertung aus fundamentaler Sicht, einer positiven Stimmung unter den Anlegern und einer neutralen Bewertung laut dem Relative Strength-Index.