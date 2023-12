Fortum Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Fortum":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortum beträgt 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,68 im Bereich "Stromversorger" eine Überbewertung um etwa 38 Prozent darstellt. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen erhält die Aktie von Fortum eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Fortum- Aktie momentan als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 12,54 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie (13,335 EUR) um +6,34 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 12,31 EUR weist mit einer Abweichung von +8,33 Prozent darauf hin, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz rund um Fortum betrifft, so zeigt die Diskussion in den sozialen Medien eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung gab es in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktien von Fortum wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Fortum mit "Gut" angemessen bewertet ist, was sich auch in der Anlegerstimmung widerspiegelt.