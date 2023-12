Fortum Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Fortum":

Das finnische Energieunternehmen Fortum wird anhand verschiedener Kennzahlen analysiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit 22,98 über dem Branchendurchschnitt von 16 für Stromversorger. Aufgrund des hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft. Die Dividendenpolitik von Fortum schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was positiv bewertet wird. Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt. Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem weiteren negativen Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen ein schlechtes Gesamtrating für die Fortum-Aktie.