Fortschritte in Forschungskooperation mit BMS: Evotec erhält Millionenzahlung

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec erhält nach Fortschritten in der Kooperation mit dem Pharmakonzern Bristol Myers Squibb (BMS) eine Millionenzahlung. Leistungs- und programmabhängige Erfolge lösen Zahlungen von insgesamt 75 Millionen US-Dollar (70,5 Millionen Euro) aus, wie Evotec am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Die beiden Unternehmen hatten die im Jahr 2018 gestartete Kooperation im Bereich des gezielten Proteinabbaus (Targeted Protein Degradation) im Mai 2022 deutlich ausgebaut. Dabei geht es um der Entdeckung und Entwicklung neuartiger Wirkstoffe (Molecular Glue Degraders), die gegen Krebs und anderen Krankheiten eingesetzt werden sollen. Für die Evotec-Aktien zeichneten sich vorbörslich Kursgewinne ab./mis/tih