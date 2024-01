Fortress Biotech Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ angesehen wird. Alles dazwischen gilt als neutral. Der RSI der Fortress Biotech liegt bei 88,89 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, liegt bei 57,69 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend getrübt war. Auch die Diskussionsintensität rund um das Unternehmen hat abgenommen. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt hingegen überwiegend positive Kommentare. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Die technische Analyse, die sich auf trendfolgende Indikatoren konzentriert, ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Fortress Biotech-Aktie. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt deuten auf eine negative Entwicklung hin.

Insgesamt wird die Fortress Biotech-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysekriterien mit einem "Schlecht"-Rating versehen.