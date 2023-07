Waste Management Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Für die Aktie Waste Management aus dem Segment "Umwelt- und Facility Services" wird an der heimatlichen Börse New York am 12.07.2023, 23:28 Uhr, ein Kurs von 170.22 USD geführt.

Waste Management haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Waste Management beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,65 Prozent und liegt mit 0,2 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,84) für diese Aktie. Waste Management bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Waste Management wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Waste Management vor. Das Kursziel für die Aktie der Waste Management liegt im Mittel wiederum bei 172,67 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 170,22 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 1,44 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Waste Management insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Waste Management-RSI ist mit einer Ausprägung von 46,91 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 40,79, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

