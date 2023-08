Fortress Biotech Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Für die Aktie Fortress Biotech stehen per 26.08.2023, 00:26 Uhr 0.4 USD zu Buche. Fortress Biotech zählt zum Segment "Biotechnologie".

Unsere Analysten haben Fortress Biotech nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Fortress Biotech auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Fortress Biotech sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Fortress Biotech von 0.406 USD ist mit -40,29 Prozent Entfernung vom GD200 (0,68 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,55 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -26,18 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Fortress Biotech-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Fortress Biotech-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Fortress Biotech-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Fortress Biotech vor. Unterm Strich erhält Fortress Biotech somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

