Fortress BiotechPrefries A-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Fortress Biotech hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 23 erreicht, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 48,91, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Fortress Biotech.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,29 USD lag, während der aktuelle Kurs nur bei 1,91 USD liegt - eine Abweichung von -55,48 Prozent und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,94 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Fortress Biotech deuten auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, erhalten jedoch eine positive Bewertung für die Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Aktie von Fortress Biotech sind alle als "Gut" eingestuft worden. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Die abgegebenen Kursziele zeigen eine mögliche Steigerung um 292,67 Prozent vom letzten Schlusskurs ausgehend, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält Fortress Biotech somit von den Analysten ein durchweg positives Rating.