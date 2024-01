Fortress BiotechPrefries A Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die technische Analyse für die Aktie von Fortress Biotech zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,57 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,42 USD liegt, was einer Abweichung von -63,17 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,38 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,68 Prozent) liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Fortress Biotech mit 0 Prozent nur leicht unter dem Branchenmittelwert. Aus diesem Grund bewerten Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fortress Biotech insgesamt schlecht abschneidet. Der RSI7 liegt bei 72,68, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 liegt bei 46,91, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Fortress Biotech diskutiert. Anleger zeigten an acht Tagen vor allem positiven Themen Interesse, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die positiven Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt Fortress Biotech auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.