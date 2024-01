Fortress BiotechPrefries A Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Biotechnologie-Firma Fortress Biotech schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt aktuell keine Dividende aus, was 2,48 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,48 % ist. Der niedrige Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Fortress Biotech liegt bei 38, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Fortress Biotech basierend auf dem RSI.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie ergab sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigte sich auch eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien und eine verstärkte Auseinandersetzung mit den negativen Themen rund um Fortress Biotech. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung als "Schlecht" basierend auf der Analyse der Anleger-Stimmung.