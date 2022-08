Forto und Hapag-Lloyd kooperieren bei der Bereitstellung von Biokraftstoff-Alternativen für Kunden / Hapag-Lloyd öffnet Biokraftstoff-Option für seine Partner, Forto realisiert erste Kundenbuchung

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Berlin (ots) -Im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit Hapag-Lloyd, einer der weltweit führenden Linienreedereien, hat Forto ein Biokraftstoff-Programm für Seefrachtkunden, die ihre Transportemissionen reduzieren möchten, eingeführt. Kunden, die bei Forto Seefrachttransporte mit voller Containerladung (FCL) buchen, können nun die Verwendung von fortschrittlichem Biokraftstoff zu ihren Buchungen hinzufügen. Dadurch werden die Treibhausgasemissionen des Transports effektiv um 100 Prozent reduziert. Hapag-Lloyd hat seine Biokraftstoff-Strategie auf die Zusammenarbeit mit ausgewählten Schlüsselpartnern ausgeweitet. Forto vermittelt die erste Kundenbuchung des Biokraftstoff-Programms.Die Verschiffung von Gütern mit Biokraftstoffen der zweiten und dritten Generation durch Forto und Hapag-Lloyd soll es den Kunden erleichtern, Scope-3-Emissionen zu reduzieren und Emissionsreduktionsziele zu erreichen. Forto unterstützt die Kunden während des gesamten Prozesses. Kunden, die sich für die Biokraftstoff-Option entscheiden, erhalten einen klaren, datenbasierten Bericht über ihre Treibhausgasemissionen sowie Zertifikate, aus denen hervorgeht, in welchem Umfang Emissionen durch den Einsatz von Biokraftstoff reduziert wurden. Die Zertifikate werden durch einen von Dritten verifizierten Prozess ausgestellt.Michael Wax, CEO und Co-Founder von Forto:"Die Abkehr von der Abhängigkeit der Logistikbranche von fossilen Brennstoffen ist ein wichtiger Schritt in eine grünere Zukunft. Wir sehen es als unsere Verantwortung an, auch weiterhin transparente und zuverlässige Lösungen zu liefern, die unseren Kunden dabei helfen, ihren ökologischen Fußabdruck zu verbessern", erläutert Wax. "Hapag-Lloyd hat eine maßgebliche Investition in ein kommerziell verfügbares Biokraftstoffprodukt getätigt, und ihre Nachhaltigkeitsstrategie gehört zu den mutigsten Schritten zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in der Branche."Mirja Nibbe, Managing Director Area Germany and Central Europe bei Hapag-Lloyd:"Das Biokraftstoff-Angebot für unsere Kunden spielt eine wichtige Rolle als ein erster Schritt auf unserem Weg zu Netto-Null-Emissionen. Nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Hapag-Lloyd und unseren Kunden können wir die vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam bewältigen. Wir freuen uns daher sehr über die Kooperation mit Forto bei diesem wichtigen Thema", sagt Nibbe.Im November 2021 kündigte Hapag-Lloyd seine neue Nachhaltigkeitsstrategie mit dem Ziel an, bis 2045 CO2-neutral zu sein. Im Rahmen des Engagements von Hapag-Lloyd für die Dekarbonisierung und die Verringerung der Treibhausgasemissionen hat das Unternehmen angekündigt, die Intensität seiner CO2e-Emissionen (Energy Efficiency Operational Index - EEOI) seiner gesamten Flotte bis 2030 um 30 Prozent im Vergleich zu 2019 zu senken.Fortos neue Biokraftstoff-Initiative ist der nächste Schritt in der Unternehmensstrategie, den Wandel hin zu nachhaltigen Lieferketten voranzutreiben. Erklärtes Ziel ist es, Kunden dabei zu helfen, die nachhaltige Transportoption zu ihrer Standardwahl zu machen. Hierfür gibt das 2016 gegründete Unternehmen seinen Kunden im ersten Schritt einen Überblick über die Emissionen sowie Informationen, um datenbasiert nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Forto bietet CO2e-Emissionskompensationen für alle Verkehrsträger an. Intermodale Vor- und Nachläufe werden in Deutschland mit Zügen transportiert, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das Engagement für mehr nachhaltige Transportangebote wird durch Eigeninvestitionen Fortos zusätzlich zu den Investitionen der Kunden verstärkt. Die Forto-Teams sind darin geschult, gemeinsam mit Partnern, Kunden und anderen Interessengruppen alle Nachhaltigkeitsoptionen strategisch zu untersuchen und den jeweiligen Bedürfnissen entsprechende Lösungen zu finden.Über Hapag-LloydMit einer Flotte von 248 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 14.000 Mitarbeitenden in 137 Ländern mit 418 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3,0 Millionen TEU - inklusive eine der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 123 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.Über FortoForto verfolgt die Vision, eine hochtransparente, reibungslose und nachhaltige digitale Lieferkette zu schaffen. Die Plattformtechnologien von Forto adressieren den gesamten Prozessablauf, von Angebot, Buchung, Dokumentenverwaltung, Tracking und Tracing bis hin zu proaktiver Freistellungsverarbeitung und -analyse, und unterstützen Kunden mit mehr Transparenz, Einblick und Kontrolle. Führende Hersteller und E-Commerce-Marken gehören zu den 2.500 Kunden, die Fortos digital fokussierte Angebote als Teil ihrer Lieferkette nutzen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin beschäftigt derzeit mehr als 800 Mitarbeiter an 18 Standorten in Europa und Asien, darunter Büros in Berlin, Kopenhagen, Hamburg, Ho-Chi-Minh-Stadt, Madrid, Rotterdam, Singapur, Hongkong und Shanghai. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.forto.com.Pressekontakt:PIABO PR GmbHRebecca Brisboisforto@piabo.netOriginal-Content von: Forto GmbH, übermittelt durch news aktuell