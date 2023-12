Fortnox AB Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Fortnox hat ein KGV von 68,51, was deutlich über dem Branchenmittel in der Softwarebranche liegt und das Unternehmen als überbewertet kennzeichnet. Das Branchen-KGV beträgt 50,24, was einem Abstand von 36 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Fortnox in den letzten Wochen deutlich verbessert. Daher wird die Aktie mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Fortnox eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt 0,24 Prozent, was 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Fortnox eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fortnox-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -5,4 Prozent aufweist. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine Abweichung von +10,85 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.