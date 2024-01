Fortnox AB Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator, um die Einschätzung einer Aktie zu beurteilen. In den letzten Tagen wurde besonders die Aktie von Fortnox in den sozialen Medien diskutiert und überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich vor allem mit den positiven Themen rund um Fortnox beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, und beträgt für Fortnox 0,22 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (0,18) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Fortnox mit einem Wert von 71,74 um 33 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" bewertet. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Fortnox 92,13, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,31 und ergibt eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating als "Schlecht".