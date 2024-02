Fortnox AB Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 76,03 liegt die Aktie von Fortnox über dem Branchendurchschnitt von 60,2 in der Software-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine schlechte Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Fortnox in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als neutral bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als neutral eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Fortnox. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass besonders positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie insgesamt eine gute Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Fortnox mit 72,76 SEK um 22,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristig guten Einschätzung. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +22,8 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als gut eingestuft.