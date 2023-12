Fortive Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Analystenmeinung zur Fortive-Aktie wird insgesamt als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 7 Bewertungen liegen 5 im Bereich "Gut", 2 im Bereich "Neutral" und keine im Bereich "Schlecht" vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 78,67 USD, was einer potenziellen Performance von 6,84 Prozent entspricht.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche hat Fortive in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -227,1 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 241,2 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance von Fortive mit 147,52 Prozent unter dem Durchschnitt um 133,42 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fortive liegt bei 37,79, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung zu Fortive war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Die analysierte Anleger-Stimmung führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut", obwohl auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert wurden. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung auf Basis der Anleger-Stimmung.