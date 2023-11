Fortive Aktie: Ruhe bewahren!

Die Fortive-Aktie wird von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. In den letzten Monat gab es eine "Gut"-Empfehlung und keine Neutral- oder Schlecht-Empfehlungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 78,13 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 11,21 Prozent entspricht. Von institutioneller Sicht aus betrachtet gilt die Aktie kurzfristig als "Gut".

Auf fundamentalen Grundlagen betrachtet hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,29, was 3 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen in der Maschinenbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet sein könnte, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Aus technischer Sicht ist die Aktie derzeit -7,13 Prozent von ihrem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, liegt die Aktie mit -0,33 Prozent jedoch nahe am gleitenden Durchschnitt und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Industriebranche hat die Fortive-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 18,05 Prozent erzielt, was deutlich niedriger ist als der Durchschnitt von 36,17 Prozent in der Maschinenbranche. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.