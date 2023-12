Fortive Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Fortive-Aktie erhält laut langfristiger Analysteneinschätzung die Bewertung "Gut". Von insgesamt 7 Bewertungen liegen 5 im Bereich "Gut", 2 im Bereich "Neutral" und keine im Bereich "Schlecht". Es gab keine neuen Analystenupdates in Bezug auf Fortive im vergangenen Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 78,67 USD, was eine zukünftige Performance von 6,75 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 73,69 USD bedeuten würde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigen Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen zu Fortive diskutiert wurden. An 12 Tagen dominierte eine positive Stimmung, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer aktuellen Einschätzung der Aktie als "Gut" führt. Automatische Analysen zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fortive-Aktie laut technischer Analyse derzeit überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 29, und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 29,26, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +4,2 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt jedoch um +7,23 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Fortive-Aktie führt.