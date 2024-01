Fortitude Gold Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild für die Fortitude Gold-Aktie: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, weshalb der Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Fortitude Gold-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,4 USD, während der Kurs der Aktie bei 5,96 USD liegt, was zu einer Abweichung von -6,88 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -1,65 Prozent, was zu einer insgesamten Einstufung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Kommentare und Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass Fortitude Gold in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft, was zu einer insgesamten "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Fortitude Gold liegt bei einem Niveau von 81,75, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht".