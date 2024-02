Fortis Srs J Cum Red First Prf Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Diskussionen über die Aktien von Fortis -Canada in den sozialen Medien zeigen einen klaren Trend in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, wohingegen in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend wird die Aktie von Fortis -Canada daher als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Von fundamentaler Sicht betrachtet, weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortis -Canada einen Wert von 23 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,25 für Stromversorger unter dem Durchschnitt liegt. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Bewertungen von insgesamt 8 Analysten für die Fortis -Canada-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigen, dass 1 Bewertung "Gut", 6 "Neutral" und 1 "Schlecht" war, was zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie führt. Die durchschnittliche Beurteilung der Analysten ergibt ein Kursziel von 58,19 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 8,14 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 53,81 CAD bedeutet. Somit wird eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier abgeleitet und Fortis -Canada erhält insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Fortis -Canada in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,86 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -7,94 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +9,8 Prozent im Branchenvergleich für Fortis -Canada. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.