Fortis Srs J Cum Red First Prf Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Fortis -Canada-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 79, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI mit einem Wert von 67,54 auf 25-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit einer "Neutral"-Bewertung versehen wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Bewertung für Fortis -Canada.

Die Anleger-Stimmung bei Fortis -Canada in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Fortis -Canada-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,86 Prozent erzielt, was 11,59 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt -9,73 Prozent, und daher wird die Aktie aufgrund der Überperformance insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Fortis -Canada mit 4,38 Prozent 1,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 5 Prozent in der Branche "Stromversorger" wird die Aktie als eher unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.