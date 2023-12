Fortis Srs J Cum Red First Prf Aktie: Ruhe bewahren!

Die Fortis -Canada Aktie weist derzeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 56,12 CAD auf, während der aktuelle Kurs bei 54,51 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -2,87 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu beträgt der GD50 derzeit 55,35 CAD für die vergangenen 50 Tage, was einer Abweichung von -1,52 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance von Fortis -Canada mit einer Rendite von 3,94 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die Branche "Stromversorger" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,36 Prozent, während Fortis -Canada mit 13,3 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Was die Dividende betrifft, schüttet Fortis -Canada derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Stromversorger (4,33 % gegenüber 5,21 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Fortis -Canada weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 59,28 Punkten und der RSI25 bei 60,04, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Fortis -Canada Aktie somit durch die technische Analyse in allen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung.