Fortis Srs J Cum Red First Prf Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Dividendenrendite der Fortis-Canada-Aktie beträgt 4,33 Prozent, was 1,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Deshalb hat die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik vergeben. Diese Rendite bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 6 neutrale und 1 negative Bewertung für die Aktie abgegeben, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Allerdings haben die Analysten, die kürzlich eine Bewertung abgegeben haben, die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 57,75 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 3 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Fortis-Canada-Aktie eine Rendite von 3,94 Prozent erzielt, was über 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Fortis-Canada-Aktie ist insgesamt negativ, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich ebenfalls in den letzten Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.