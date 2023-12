Fortis Srs J Cum Red First Prf Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Stimmung und das Interesse an Fortis -Canada wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer schlechten Einschätzung führt.

Auf fundamentalen Ebene hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,86, was 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer guten Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Fortis -Canada mit einer Ausschüttung von 4,33 % leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 %. Daher wird die Bewertung als neutral eingestuft.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Fortis -Canada eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Dies führt zu einer schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung.

Zusätzlich haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält Fortis -Canada von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein schlechtes Rating.

