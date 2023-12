Fortis Srs J Cum Red First Prf Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Coreo":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Fortis -Canada in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in letzter Zeit vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Dies führt insgesamt zu einer schlechten Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Stromversorger-Branche hat Fortis -Canada in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,43 Prozent erzielt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt. Auch bei der Dividende schneidet das Unternehmen mit 4,33% im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,23% nur leicht schlechter ab, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fortis -Canada derzeit bei 56,12 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 54,89 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,19 Prozent und zur GD50 -0,8 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.