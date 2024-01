Fortis Srs J Cum Red First Prf Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fortis -Canada-Aktie beträgt aktuell 45, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 58,59 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -2,87 Prozent, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Das gleiche gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ein weiteres "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die langfristige Meinung von Analysten bezüglich der Fortis -Canada-Aktie ist ebenfalls neutral, wobei insgesamt 1 Gut, 6 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen vorliegen. In aktuellen Reports wird jedoch eine andere Beurteilung abgegeben, mit einem durchschnittlichen Rating von "Schlecht" für das Fortis -Canada-Wertpapier. Das Kursziel der Analysten wird bei 57,75 CAD angesiedelt, was eine zukünftige Performance von 5,94 Prozent ergeben würde. Insgesamt führt diese Entwicklung zur Einstufung "Gut". Die Gesamteinschätzung der Analysten wird daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrenditen schüttet Fortis -Canada im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 4,33 % aus, was 0,97 Prozentpunkte weniger als die üblichen 5,3 % in der Branche sind. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

Somit lässt die Analyse der RSIs, der technischen Aspekte und der Analysteneinschätzungen zu Fortis -Canada insgesamt auf ein "Neutral"-Rating schließen.